Shakira dépitée : Gerard Piqué bientôt papa avec sa nouvelle (très jeune) compagne ?

Pendant de nombreuses années, Shakira et Gerard Piqué ont formé l'un des couples les plus populaires et glamour de la planète. La bomba latina, véritable star internationale et auteur de dizaines de tubes interplanétaires se met en couple avec l'une des plus grandes stars du football en 2011 et pendant plus de 10 ans ils forment un couple soudé et uni. Ensemble, ils vont avoir deux beaux garçons, mais leur union va finir par se déliter et début juin le couple décident de se séparer en annonçant publiquement leur décision.

Depuis, rien ne va plus entre Shakira et le footballeur de 35 ans, et après les fortes tensions entre eux c'est le coup de grâce pour la colombienne de 45 ans. Gerard Piqué s'affiche avec sa nouvelle conquête, Clara Chia Marti, une étudiante de 23 ans seulement. "Gérard et Clara se voient depuis des mois (...) Ils ont gardé le silence sur leur relation, mais ceux qui les entourent savent tous ce qui se passe (...) Les gens l'ont aidé à garder la romance secrète et ont effacé les comptes de réseaux sociaux de Clara afin que les gens ne puissent pas trouver de photos d'elle (...) Ce qui fait penser à ses amis qu'il prend cette relation au sérieux", indique une source au quotidien anglais, The Sun.

Des rumeurs basées sur des photos de la jeune étudiante

Après ce début d'idylle qui n'a pas du tout plu à l'interprète du tube Underneath Your Clothes, il se pourrait bien que la dernière rumeur en date la fasse bondir... D'après les informations d'un journaliste du média espagnol Marca, Clara Chia Marti serait déjà enceinte ! Une rumeur qui se base sur des photos de la jeune femme de 23 ans en compagnie de Gerard Piqué. "Vous pouvez voir comme un petit ventre. Cette femme est mince et vous pouvez voir un petit ventre", indique le journaliste espagnol. Pour l'heure, tout cela va rester au stade des rumeurs puisque les images ne permettent vraiment pas d'affirmer que la jolie blonde est bel et bien enceinte, mais cette information, même si elle s'avère erronée, risque de remonter aux oreilles de Shakira.