Shakira et Gerard Piqué séparés : Le couple fait une annonce choc et évoque ses enfants

C'est désormais officiel, Shakira et Gérard Piqué sont séparés. Le couple, parent de deux garçons, Sasha et Milan, ont annoncé leur séparation après 12 ans de relation dans une déclaration commune à l'agence EFE, l'équivalent de l'AFP espagnol, demandant "le respect de leur vie privée", rapporte El Pais, ce samedi 4 juin 2022. "Nous avons le regret de confirmer que nous nous séparons. Pour le bien-être de nos enfants, qui est notre plus grande priorité, nous vous demandons de respecter leur vie privée. Merci de votre compréhension", peut-on lire dans le communiqué.

Shakira, 45 ans, et Gérard Piqué, 35 ans, rencontraient semble-t-il une crise sans précédent, comme les informations de ces dernières semaines l'ont fait savoir. Le magazine Ola! avait d'ailleurs révélé une semaine plus tôt que la chanteuse colombienne avait fait une grave crise d'angoisse et avait dû être prise en charge par les services médicaux dans une ambulance, qui l'aurait conduite à l'hôpital de Barcelone. À l'image de son ancien coéquipier Lionel Messi et sa femme Antonela Roccuzzo, le capitaine du FC Barcelone forme un couple extrêmement populaire avec la chanteuse. Depuis 2011, ils vivent une magnifique relation et de leur amour sont nés deux garçons.

Ils étaient "prédestinés" à se rencontrer

Le couple s'était rencontré peu avant la Coupe du monde qui s'est tenue en Afrique du Sud à l'été 2010. Elle en avait chanté l'hymne Waka Waka quand lui était l'une des stars qui a conduit l'Espagne à remporter le titre si convoité. Gérard Piqué avait confié à propos de leur rencontre, à L'Esportiu en 2020, avoir rencontré Shakira à Madrid, peut avant de se rendre en Afrique du Sud. "Je lui ai dit que nous nous retrouverions en finale, a-t-il laissé entendre. Elle allait chanter l'hymne lors de la cérémonie de clôture et j'ai supposé que nous jouerions ce jeu. Nous avons perdu le premier match, mais à la fin nous avons gagné."