Shakira et Gérard Piqué : Supporters de leurs fils, footballeurs en herbe

Le rendez-vous a été pris en septembre dernier, lorsqu'il a été officialisé que Shakira ferait le show pendant la mi-temps du Super Bowl avec une autre star latina, Jennifer Lopez. Les deux chanteuses, qui succèdent ainsi à Maroon 5, se produiront donc le 2 février 2020 sur la pelouse du Hard Rock Stadium de Miami. Cette date est doublement importante pour Shakira puisque c'est celle de son anniversaire. Elle fêtera ses 43 ans ce jour-là.

En attendant ce grand moment, la chanteuse colombienne a pris ses marques en Floride. Elle y a passé les fêtes de fin d'année en famille, avec son compagnon Gerard Piqué et leurs deux enfants, Milan (6 ans) et Sasha (4 ans). Cette parenthèse en famille a notamment été faite d'entraînements de foot pour les deux garçons. L'occasion de voir que Gerard Piqué n'est pas le seul joueur à compter pour son fils aîné.

En effet, lorsque Milan s'est entraîné le 30 décembre dernier à Miami, le garçonnet ne portait pas un maillot de son papa, ni même de son équipe, le FC Barcelone, mais un maillot de Neymar. Le Brésilien a été le coéquipier de Gerard Piqué avant qu'il ne rejoigne le PSG. Du côté de Sasha, pas de maillot officiel mais une tenue banale. Les deux jeunes joueurs en herbe ont pu compter sur le soutien de leurs parents qui ont assisté à leur session d'entraînement. Shakira et Gerard Piqué ont également échangé des regards complices lors de cette sortie sportive.

Les vacances de la famille ont également été faites de balades à vélo et de baignades improvisées. Le 24 décembre dernier, Gerard Piqué a abandonné ses vêtements et n'a pas hésité à finir en caleçon pour aller piquer une tête.

Cette parenthèse à Miami a également été l'occasion pour le couple d'accorder une interview à CBS News dans laquelle Shakira a raconté qu'elle était stressée avant le Super Bowl et elle a expliqué pourquoi elle ne voulait pas épouser Gerard Piqué. "Le mariage me fait très peur, je ne veux pas qu'il me voit comme 'LA femme', je préfère qu'il me considère comme une petite amie... Vous voyez ? Le fruit encore défendu. Je veux qu'il reste alerte, je veux qu'il pense que tout est possible selon son comportement", a-t-elle déclaré.

Quoi qu'il en soit Gerard Piqué sera sans aucun doute aux premières loges pour assister à la performance de Shakira le 2 février prochain.