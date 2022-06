Shakira et Gerard Piqué bientôt séparés ? Le couple vivrait une crise sans précédent

C'est l'un des couples les plus glamours du football mondial. À l'image de son ancien coéquipier Lionel Messi et sa femme Antonela Roccuzzo, le capitaine du FC Barcelone Gerard Piqué, 35 ans, forme un couple extrêmement populaire avec la chanteuse colombienne Shakira. Depuis 2011, les deux tourtereaux vivent une magnifique relation et de leur amour sont nés deux garçons, Sasha et Milan. Si tout se passait bien jusqu'ici entre les deux stars, il semblerait que l'on soit plus proche de la fin qu'autre chose à en croire les dernières informations sorties dans la presse espagnole.

Le média catalan El Periodico a sorti une information qui a eu l'effet d'une petite bombe pour tous les fans de la chanteuse et du footballeur. D'après leur journaliste Emilio Pérez de Rozas, "le capitaine du Barça et la chanteuse colombienne traversent une crise sentimentale" actuellement. Une information qui a ensuite été confirmée par deux autres journalistes sur les réseaux sociaux du même journal. D'après leurs informations, les deux célébrités vivraient même déjà séparés l'un de l'autre, dans deux logements différents.

Une rupture à cause des infidélités du footballeur ?

Selon eux, ce sont les infidélités de Gerard Piqué qui seraient en cause. "La chanteuse l'a surpris avec une autre et ils vont se séparer", affirme l'animatrice du podcast Mamarazzis, Laura Fa. Il semblerait même que le footballeur ait décidé de profiter de son célibat retrouvé en sortant avec ses coéquipiers en boîte de nuit et il serait entouré de femmes. Pour étayer leur propos, les journalistes avancent également que Shakira s'est rendue à deux reprises à Ibiza en mai dernier, avec ses deux garçons, mais sans son compagnon. "Sur les photos, elle avait l'air triste", assure le journaliste d'El Periodico.

Dernier élément qui pousse le média catalan a sortir cette information, la dernière chanson de la star colombienne comporterait de nombreux messages faisant écho à ces supposées infidélités et à la rupture du couple. Si Shakira a déjà évoqué les sujets de discorde au sein de son couple, il semblerait que cette fois-ci le point de non-retour ait été atteint.

Une nouvelle qu'aucune des deux stars n'a officialisé pour le moment, mais il ne fait aucun doute que leur séparation serait vécu comme un véritable tremblement de terre en Espagne.