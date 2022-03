Shakira révèle le gros sujet de discorde avec son mari Gerard Piqué !

C'est probablement le couple le plus célèbre de la planète football, mais on sait finalement assez peu de chose sur eux. Depuis leur rencontre à l'été 2010 sur le clip de la fameuse chanson Waka Waka, Shakira et Gerard Piqué ne se sont plus quittés. Depuis l'officialisation de leur relation en mars 2011, les deux tourtereaux vivent une belle histoire ponctuée par la naissance de leur deux garçons, les petits Milan (né en janvier 2013) et Sasha (né en janvier 2015). Tout va pour le mieux au sein du foyer familial, à quelques exceptions près si l'on en croit la chanteuse colombienne de 45 ans.

Invitée sur le podcast Planet Weirdo, la toujours très sexy Shakira a fait quelques confidences sur son couple et elle a notamment évoqué les petites choses du quotidien qui agacent particulièrement le footballeur de 35 ans. "Mon pauvre mari, ou petit copain, ou père de mes bébés, peu importe comment vous voulez l'appeler, doit souvent m'attendre pendant de longs moments. Il en a marre d'attendre", explique la bomba latina. Visiblement, la chanteuse est du genre à bien prendre son temps et elle n'hésite pas à faire poireauter son amoureux pendant de longues heures. "Le temps colombien est différent du temps catalan ou espagnol", tente-t-elle de se justifier.

Je suis devenue de plus en plus ponctuelle depuis que je l'ai rencontrée

Si Shakira aime prendre son temps, son footballeur de mari doit souvent respecter des horaires stricts en raison de son travail. "Son esprit est structuré à cause de ça et moi... mais je suis devenue de plus en plus ponctuelle depuis que je l'ai rencontrée", ajoute-t-elle. Malgré les efforts de la mère de deux enfants, ce sujet reste le plus problématique au sein de son couple. "Les fois où on se dispute, c'est à cause de mes retards et parce qu'il m'attend", conclut-elle.

Des révélations plutôt rares de la part de Shakira, qui dévoile qu'elle n'est pas la plus ponctuelle, au grand dam de son mari !