Shakira et Gérard Piqué langue contre langue : leur fête d'Halloween très "alléchante"

Amoureux comme au premier jour, Shakira et Gérard Piqué ont passé une fête d'Halloween des plus sensuelles et des plus "alléchantes". Le 1er novembre 2021, la chanteuse de 44 ans a dévoilé leurs déguisements ensanglantés sur Instagram mais aussi et surtout leur bisou très sensuel, langue contre langue. "I Know What You Did Last Halloween" ("Je sais ce que tu as fait au dernier Halloween") écrit-elle en légende.

Très sexy, l'interprète du titre Whenever, Wherever est coiffée avec deux couettes hautes et est habillée avec un déguisement d'étudiante, sa chemise et son visage tachés de sang. De son côté, le joueur du FC Barcelone porte une veste grise, une chemise blanche et une cravate à rayures rouges et noires. Côté coiffure il a opté pour une chevelure rouge, son visage étant lui-aussi maculé de sang.