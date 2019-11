Shakira : Eprise de Gerard Piqué en tribunes, divine sur scène

Rafael Nadal et ses coéquipiers ont régné en maîtres sur leurs terres. L'Espagne a remporté la 6e Coupe Davis de son histoire le dimanche 24 novembre 2019, la première de la nouvelle version de la compétition tennistique dirigée par Gerard Piqué.

Maître d'oeuvre de ce nouveau projet qui consiste à regrouper les différentes équipes nationales sur une semaine et à orchestrer des éliminations directes en cas de défaites, le footballeur espagnol de 32 ans était en terres ennemies puisqu'il est l'un des membres de l'équipe du FC Barcelone.

Cette soirée tennistique, opposant l'Espagne au Canada en finale, le footballeur de 32 ans l'a vécue avec sa compagne Shakira. Sans grand hasard, la chanteuse colombienne de 42 ans a été choisie pour le concert de clôture proposé avant la finale. Entourée de danseur, elle a notamment interprété ses tubes She Wolf et La La La, habillée d'un ensemble scintillant agrémenté de franges et chaussée de cuissardes.