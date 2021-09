Shakira prend la pose avec ses fils, de vrais petits hommes !

Sur son compte Instagram, samedi 28 août 2021, Shakira a dévoilé à ses abonnés une tendre photo de famille. En compagnie de ses deux jeunes garçons, Milan (né en 2013) et Sasha (né en 2015), la compagne du footballeur Gérard Piqué a partagé les coulisses de ses vacances. Partie dans un centre de surf, la star de 44 ans s'est amusée au gré des vagues artificielles.

Habillés des combinaisons du resort, mère et fils ont souhaité immortaliser ce moment de complicité devant un photographe spécialisé dans les photos aquatiques. Et d'après les photos partagées par la mère de famille, les deux jeunes garçons, âgés de 8 et 6 ans, ont visiblement bien grandi. "Devinez qui j'ai amené au Wave Garden", a-t-elle d'abord écrit en légende. Et de détailler, dans un second post : "Milan commence à vraiment apprécier ça !"