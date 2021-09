Shakira : Attaquée dans un parc devant son fils, grosse frayeur !

"Milan, dis la vérité. Raconte comment ta maman s'est défendue contre le sanglier", plaisante-t-elle ensuite dans sa vidéo partagée sur Instagram. Ni Shakira ni son petit garçon n'ont été blessés.

Cette mésaventure reste toutefois moins grave que ce qui attend la célèbre interprète de Waka Waka, menacée de prison pour évasion fiscale. Le juge Marco Jesus Juberias a estimé qu'il y avait assez de preuves pour qu'un procès ait lieu. Il soupçonne Shakira et un de ses conseillers d'avoir eu recours à plusieurs sociétés off-shore pour dissimuler ses sources de revenus.

Depuis le début des poursuites lancées en décembre 2019, il est reproché à la star de ne pas avoir payé ses impôts en Espagne en 2012, 2013 et 2014, bien qu'elle y aurait passé suffisamment de temps pour être imposable. La somme totale serait de 14,5 millions d'euros. Pour justifier le non-paiement de ces impôts, la défense de Shakira avance que la chanteuse résiderait principalement aux Bahamas. Elle possède également une demeure près de Barcelone, qu'elle partage avec son mari, le footballeur Gerard Piqué, et leurs deux enfants, Milan et Sasha (8 et 6 ans).

Gerard Piqué justement, a été salué par les supporters du FC Barcelone pour avoir accepté une baisse de salaire en début de saison. Son équipe, orpheline de Lionel Messi parti au PSG, enchaîne les revers et a encore essuyé une lourde défaite (3-0) ce mercredi 29 septembre en Ligue des Champions face au Benfica Lisbonne.