Shakira et ses fils déchaînés : Milan et Sasha assurent en danse !

En couple avec Gérard Piqué depuis plus de dix ans maintenant, Shakira partage régulièrement son quotidien de mère de famille épanouie sur les réseaux sociaux. Et lorsqu'elle est entourée de ses deux garçons, à savoir Milan (né en 2013) et Sasha (né en 2015), la jolie Colombienne fascine indéniablement la Toile.

Après avoir récemment partagé d'adorables photos de vacances en compagnie de ses enfants, samedi 28 août 2021, c'est désormais avec une chorégraphie remplie de bonne humeur que la star de 44 ans a émerveillé ses internautes. Mardi 31 août, la mère de famille a partagé une vidéo Tik Tok sur laquelle elle danse aux côtés de ses garçons sur In Da Getto, de l'artiste J Balvin. Une parfaite attention de la part de Shakira et "ses danseurs" que le chanteur de reggaeton colombien a fortement apprécié. "Merci reine", a-t-il modestement commenté. Retrouvez la vidéo en cliquant sur ce lien.

Bientôt un troisième enfant ?

Maman complice avec ses deux petits garçons, Shakira avait déjà partagé son envie d'avoir d'autres enfants. Dans sa chanson intitulée Me énamoré, la chanteuse avait fait une véritable déclaration à son chéri. "Avec toi, j'aurais dix enfants, on commencera par en faire deux", avait-elle chanté. Une déclaration qui n'est pas passée inaperçue auprès du principal intéressé. Dans les colonnes de Gala, en 2017, Gérard Piqué avait lui-même évoqué la potentielle venue au monde d'un troisième enfant : "Ce serait bien d'avoir une fille un jour ! On y pense..." Un souhait qui ne s'est pas encore concrétisé.

Absente de la scène musicale depuis plusieurs années, Shakira a récemment fait son retour en dévoilant son nouveau single Don't Wait Up. Quatre ans après la sortie d'El Dorado, la star de 44 ans prévoit même une tournée pour 2022. De quoi retarder, une nouvelle fois, ses envies d'avoir une famille nombreuse...