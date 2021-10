Shakira en soutien-gorge : retour olé olé sur tapis rouge avec Gerard Piqué et leurs deux fils !

Curieux évènement que celui-ci. La Balloon World Cup, organisée par Gerard Piqué et le streamer Ibai Llanos, est une compétition inspirée de certaines vidéos virales diffusées sur TikTok. Pour remporter la victoire, les participant s'affrontent à un contre un et doivent frapper dans un ballon de baudruche gonflé à l'helium en évitant que celui-ci ne touche le sol. Si le projectile atteint le bitume, l'adversaire remporte un point et s'avance un peu plus vers la victoire. Les candidats se sont battus, farouchement, dans un parc d'attraction situé dans la ville de Tarragone, dans l'est de l'Espagne, sur un terrain de 64m2 rempli d'obstacles.