Shakira "très en colère" : Gerard Piqué s'affiche avec sa nouvelle conquête, une femme bien plus jeune

La descente aux enfers

Cette nouvelle aurait été très mal reçue par le clan Shakira, qui se dit "très en colère" de voir des images du père des deux enfants de la chanteuse en train de s'afficher en public avec sa nouvelle petite amie. D'autant plus que Shakira et Piqué avaient un accord stipulant qu'ils n'avaient pas le droit d'être vus en public avec de nouveaux partenaires pendant au moins un an. Ces photos du footballeur avec sa nouvelle amoureuse auraient fait "beaucoup de mal" à Shakira.

Pour rappel, l'interprète de Hips Don't Lie et Gérard Piqué avaient annoncé leur rupture le 4 juin via un communiqué "Nous avons le regret de confirmer que nous nous séparons. Pour le bien-être de nos enfants, qui est notre plus grande priorité, nous vous demandons de respecter leur vie privée. Merci de votre compréhension" pouvait-on lire. Elle a obtenu la garde de ses enfants depuis, avec qui elle souhaite quitter l'Espagne pour s'installer à Miami, aux États-Unis.

Mais elle devra payer cinq voyages par an au père de ses enfants, en première classe, pour qu'il puisse rendre visite à ses garçons outre-Atlantique, et elle va devoir aussi éponger les dettes du sportif, à savoir 20% des 2 millions de dollars qu'il a empruntés. Une situation d'autant plus compromettante qu'elle est accusée de fraude fiscale par le parquet espagnol. Les temps sont durs pour la star colombienne...