Shakira séparée de Gerard Piqué, elle obtient la garde des enfants... mais va payer plusieurs millions !

Leur priorité, c'est le bien-être de leurs enfants. Il y a près de deux mois, Shakira et le footballeur Gerard Piqué ont annoncé qu'ils se séparaient après 12 ans de relation. Le problème, c'est qu'en empruntant des chemins différents, les deux ex condamnent leurs enfants à une vie complexe... et divisée entre plusieurs pays. La chanteuse souhaite effectivement partir s'installer à Miami, en Floride, alors que le capitaine du Barça tient fermement à rester en Espagne. Mais voilà qu'ils viennent de trouver un accord.

Selon les informations du média espagnol Telemundo, Shakira a obtenu la garde de Milan, 9 ans et Sasha, 7 ans. Elle serait donc en train de préparer leurs trois valises pour quitter l'Europe et rejoindre l'Amérique. Evidemment, Gerard Piqué n'a pas cédé sans condition. L'interprète de Waka Waka va devoir lui payer cinq voyages par an, en première classe s'il-vous-plaît, pour qu'il puisse rendre visite à ses garçons outre-Atlantique, et elle va devoir éponger les dettes du sportif, à savoir 20% des 2 millions de dollars qu'il a emprunté.

Le bien-être de nos enfants, qui est notre priorité absolue

C'est un comble quand on sait qu'elle a, elle-même, des soucis d'argent, puisqu'elle est accusée de devoir 14,5 millions au fisc espagnol. Il faut espérer que son nouveau titre Don't you worry, featuring les Black Eyed Peas et David Guetta, cartonne cet été. Shakira et Gerald Piqué ont annoncé qu'ils souhaitaient se séparer le 4 juin 2022, à l'aide d'un communiqué transféré à l'équivalent de l'AFP en Espagne. "Nous avons le regret de vous confirmer que nous nous séparons, pouvait-on lire. Pour le bien-être de nos enfants, qui est notre priorité absolue, nous demandons le respect de la vie privée. Merci de votre compréhension."

Les raisons de leur rupture n'étaient pas inscrites dans ce message. La rumeur veut que Gerard Piqué ait fauté, en trompant Shakira avec une mannequin d'une vingtaine d'années selon une première version, avec une femme plus âgée selon une autre. L'artiste colombienne aurait même fait appel à une agence de détectives avant de prendre la décision de rompre...