Shakira séparée de Gerard Piqué : comment elle s'est rendu compte de ses infidélités

La star de la chanson Shakira et son compagnon Gerard Piqué viennent de se séparer après plus de 12 ans de vie commune. Les infidélités du footballeur seraient à l'origine de cette rupture et la presse espagnole assure savoir la manière dont la chanteuse s'en est rendu compte.

Shakira et Gerard Piqué formaient l'un des couples les plus populaires de la planète, mais le 4 juin dernier, ils ont annoncé publiquement leur séparation. Après leur rencontre à l'été 2010, l'histoire commence parfaitement et les deux tourtereaux s'installent à Barcelone. Ensemble, ils vont avoir deux garçons, Milan (né en janvier 2013) et Sasha (né en janvier 2015), et leur relation apparaît plus forte que jamais. Pourtant, début juin les rumeurs d'une séparation se font de plus en plus persistantes et seulement quelques jours plus tard, le couple se sépare officiellement après plus de 12 ans de vie commune. S'ils n'ont pas évoqué publiquement les raisons de cette séparation, selon les informations de la presse espagnole, le problème vient des infidélités du footballeur catalan de 35 ans. D'après certaines sources, ce dernier aurait eu une relation avec un mannequin d'une vingtaine d'années, tandis que d'autres parlent d'une femme plus âgée. Un comportement qui serait revenu aux oreilles de Shakira, qui aurait pris la décision de rompre avec le père de ses deux enfants. Une émission de télévision américaine va même plus loin, en dévoilant la manière dont l'artiste a fini par découvrir le pot aux roses. Shakira aurait engagé des... détectives privés ! Diffusée aux États-Unis, l'émission hispanophone El Gordo y la Flaca est revenue sur ces rumeurs d'infidélité et d'après eux, Shakira a fait appel à une agence de détectives privés afin de suivre Gerard Piqué ! C'est de cette manière qu'elle aurait eu confirmation de ses doutes concernant le comportement du footballeur du FC Barcelone. Si tout cela reste bien entendu au conditionnel, l'artiste colombienne de 45 ans semblait donc suspecter son compagnon depuis un certain temps avant leur séparation. Quelques jours après leur rupture, les deux ex se sont retrouvés pour un évènement auquel participait leur fils Milan, mais ont bien pris soin de ne pas apparaître ensemble. Une attitude qui semble confirmer que c'est bel et bien terminé entre Shakira et Gerard Piqué.