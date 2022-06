Shakira séparée de Gerard Piqué : blessure, hôpital... Elle brise le silence sur des rumeurs avec une photo poignante

Leurs fils Milan et Sasha, leur priorité absolue

Une nouvelle épreuve dans la vie de Shakira, alors qu'elle vient d'annoncer sa séparation du père de ses enfants. Shakira, 45 ans, et Gérard Piqué, 35 ans, à l'image de l'ancien coéquipier de ce dernier, Lionel Messi et sa femme Antonela Roccuzzo, formaient un couple extrêmement populaire. Depuis 2011, ils vivaient une magnifique relation et de leur amour sont nés deux garçons, Milan et Sasha. Deux adorables petites têtes qui font leur bonheur et sont leur priorité, comme rappelé dans ce communiqué commun. Le couple, qui s'était rencontré peu avant la Coupe du monde qui s'est tenue en Afrique du Sud à l'été 2010, a décidé de mettre un terme à son histoire mais tient à préserver plus que tout la vie privée de ces deux garçons.