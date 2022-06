Diaporama : Shakira séparée de Gerard Piqué : comment elle s'est rendu compte de ses infidélités

Gerard Piqué et la chanteuse Shakira officialisent leur séparation après douze ans de relation.

Shakira, son compagnon Gerard Piqué et leurs enfants Sasha, Milan dans les tribunes du match de basket entre le FC Barcelone et San Pablo Burgos à Barcelone le 10 mars 2019.

Shakira arrive à l'école de ses enfants avec une pizza le 10 juin 2022. Shakira et son compagnon Gerard Piqué ont annoncé leur séparation après 12 ans de vie commune et deux enfants.

Exclusif - Gerard Pique, sa compagne Shakira et leurs 2 enfants Milan et Sasha sortent dans les rues de Barcelone pour faire du cerf-volant et du skateboard en pleine épidémie de Coronavirus Covid-19 le 1er mai 2020.