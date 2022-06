Shakira séparée de Gerard Piqué : retrouvailles sous tension en République Tchèque

Shakira et Gerard Piqué ont annoncé leur rupture samedi 4 juin via un communiqué commun après environ douze ans de vie commune. Mais ils ont tenu à rappeler que leurs enfants, Milan et Sasha, restaient leur "grande priorité". C'est pourquoi le couple fraîchement séparé s'est rendu en République tchèque le week-end dernier pour soutenir leur aîné Milan, attendu à un tournoi de baseball.

Mais d'après le média espagnol "Lecturas", et ce malgré leur intérêt commun de soutenir leurs enfants, la chanteuse et le footballeur ont tout fait pour éviter de s'afficher ensemble devant les caméras. Pour commencer, ils n'auraient pas fait le voyage aller en famille, ni celui du retour, le père ayant fait le déplacement tout seul avant de partir en vacances après le tournoi sans repasser par Barcelone. Même scénario dans les tribunes, puisque Piqué a été aperçu plus loin dans les gradins que son ex.

Une relation à bout de souffle ?

Cela faisait plusieurs semaines que la situation semblait se dégrader pour ce couple iconique du paysage médiatique espagnol, mais surtout international. Pendant que Shakira n'affichait plus son mari sur ses réseaux sociaux depuis le mois de mars, plusieurs journaux espagnol affirmaient déjà qu'ils vivaient une crise conjugale sans précédent. Les rumeurs d'infidélité du footballeur du Barça envers sa femme n'ont sans doute pas arrangé les choses, poussant les deux parents à rompre.

Selon El Periodico, ils vivaient déjà séparément depuis plusieurs jours, et ce avant même l'officialisation de leur séparation. La Colombienne de 45 ans habiterait toujours la maison familiale avec ses deux enfants. Quoiqu'il en soit, cette rupture est toujours un peu dure à croire, tant le couple semblait montrer aucun signe de faiblesse depuis tant d'années. Une solidité affichée depuis leur officialisation en 2011, quelques mois seulement après s'être rencontrés sur le tournage du clip "Waka Waka" réalisé à l'occasion de la Coupe du monde 2010 de football.