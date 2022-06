Shakira célibataire : elle retrouve déjà son ex !

Shakira et Gerard Piqué ont été aperçus côte à côte le week-end dernier en République tchèque, malgré l'annonce officielle de leur séparation dans un communiqué publié samedi. Une apparition pas en tant que couple, mais en tant que parents pour la chanteuse et le footballeur, qui étaient venus accompagner et soutenir leur fils aîné Milan qui disputait un tournoi de baseball.

Pour rappel, ils ont expliqué, malgré leur rupture, faire de leurs enfants leur "plus grande priorité". D'après le journal espagnol El Periodico, une fois la compétition terminée, la Colombienne de 45 ans serait rentrée avec ses enfants à Barcelone tandis que son ancien compagnon, lui, serait directement parti en vacances avec des amis sans repasser par la ville catalane.

Gerard Piqué infidèle ?

Le couple montrait quelques signes de faiblesse depuis plusieurs jours, notamment après des rumeurs d'infidélité visant le sportif de 35 ans. "La chanteuse l'a surpris avec une autre et ils vont se séparer", affirmait récemment l'animatrice du podcast Mamarazzis, Laura Fa. Shakira aurait notamment été aperçue à Ibiza en mai dernier avec ses enfants mais sans son mari. "Sur les photos, elle avait l'air triste" assure El Periodico.

Toujours d'après le journal, ils vivaient déjà séparément depuis plusieurs jours, dans deux logements différents, et ce avant même l'officialisation de leur séparation. Une nouvelle qui est allée très vite et qui a surpris tous les adorateurs du couple. Car si la chanteuse avait déjà récemment avoué se disputer avec son mari, rien ne laissait présager pour autant un tel dénouement.

Ils semblaient vivre une véritable idylle depuis leur rencontre, peu avant la Coupe du monde de 2010, sur le tournage du clip de Shakira "Waka Waka". "Je lui ai dit que nous nous retrouverions en finale. Elle allait chanter l'hymne lors de la cérémonie de clôture et j'ai supposé que nous jouerions ce jeu. Nous avons perdu le premier match, mais à la fin nous avons gagné " avait notamment raconté Gerard Piqué à L'Esportiu en 2020, en se remémorant sa rencontre avec Shakira.