Diaporama : Shakira célibataire : elle retrouve déjà son ex !

1 / 19 Shakira célibataire : elle retrouve déjà son ex !

2 / 19 Shakira arrive aux Ivor Novello Awards à Londres, Royaume Uni

3 / 19 Gerard Piqué et la chanteuse Shakira officialisent leur séparation après douze ans de relation - Shakira et son compagnon Gérard Piqué s'embrassent tendrement dans les tribunes de la finale de la Coupe Davis à Madrid.





4 / 19 Shakira, son compagnon Gerard Piqué et leurs enfants Sasha, Milan dans les tribunes du match de basket entre le FC Barcelone et San Pablo Burgos à Barcelone le 10 mars 2019.

5 / 19 Gerard Piqué et la chanteuse Shakira officialisent leur séparation après douze ans de relation - Shakira et son compagnon Gérard Piqué s'embrassent tendrement dans les tribunes de la finale de la Coupe Davis à Madrid, le 24 novembre 2019.

6 / 19 Shakira, son compagnon Gerard Piqué et leurs enfants Sasha, Milan dans les tribunes du match de basket entre le FC Barcelone et San Pablo Burgos à Barcelone le 10 mars 2019.





7 / 19 Gerard Piqué et la chanteuse Shakira officialisent leur séparation après douze ans de relation - Shakira et son compagnon Gérard Piqué s'embrassent tendrement dans les tribunes de la finale de la Coupe Davis à Madrid, le 24 novembre 2019.

8 / 19 Shakira et son compagnon Gerard Piqué arrivent à l'aéroport JFK de New York avec leurs enfants Milan et Sasha pour les fêtes de Noël le 24 décembre 2017





9 / 19 La chanteuse Shakira a accompagné ses parents, William Mebarak Chadid et Nidia del Carmen Ripoll Torrado, à l'aéroport JFK de New York, avec son mari Gerard Piqué et leurs enfants Milan et Sasha. Le 29 décembre 2017

10 / 19 Shakira, son compagnon Gerard Piqué et leurs enfants Sasha, Milan dans les tribunes du match de basket entre le FC Barcelone et San Pablo Burgos à Barcelone le 10 mars 2019.

11 / 19 Shakira et son compagnon Gerard Piqué arrivent à l'aéroport JFK de New York avec leurs enfants Milan et Sasha pour les fêtes de Noël le 24 décembre 2017

12 / 19 Shakira quitte la soirée du biopic "Elvis" lors du 75ème Festival International du Film de Cannes, le 25 mai 2022. © Tiziano Da Silva / Bestimage





13 / 19 Shakira et son compagnon Gerard Piqué arrivent à l'aéroport JFK de New York avec leurs enfants Milan et Sasha pour les fêtes de Noël le 24 décembre 2017

14 / 19 Shakira quitte la soirée du biopic "Elvis" lors du 75ème Festival International du Film de Cannes, le 25 mai 2022. © Tiziano Da Silva / Bestimage

15 / 19 Shakira et son compagnon Gerard Piqué arrivent à l'aéroport JFK de New York avec leurs enfants Milan et Sasha pour les fêtes de Noël le 24 décembre 2017

16 / 19 Gerard Piqué et la chanteuse Shakira officialisent leur séparation après douze ans de relation - Shakira et son compagnon Gérard Piqué s'embrassent tendrement dans les tribunes de la finale de la Coupe Davis à Madrid, le 24 novembre 2019.

17 / 19 Shakira pose à l'hôtel "Martinez" lors du 75ème Festival International du Film de Cannes, France, le 25 mai 2022. © Tiziano Da Silva/Bestimage





18 / 19 Shakira - Montée des marches du film " Elvis " lors du 75ème Festival International du Film de Cannes. Le 25 mai 2022 © Dominique Jacovides / Bestimage