Shakira accusée de fraude fiscale : 8 ans de prison requis contre la chanteuse !

Côté coeur, les choses ne sont pas terribles en ce moment pour Shakira, qui a annoncé sa rupture avec Gerard Piqué il y a à peine deux mois. Côté carrière, la chanteuse colombienne cartonne avec son titre Don't you worry - avec les Black Eyed Peas et David Guetta -, certes, mais tout ceci ne suffira pas à lui rendre totalement le sourire. L'artiste risque très gros, en ce moment, pour une affaire qui remonte à l'année 2011. Elle est effectivement accusée de devoir 14,5 millions de dollars au fisc espagnol.

Elle est confiante dans le fait que la justice lui donnera raison

A la suite de sa séparation avec Gerard Piqué, Shakira prévoit de quitter l'Espagne pour s'installer avec ses enfants à Miami, en Floride. Il faudra peut-être régler, avant ça, ses problèmes avec la justice. L'interprète de Whenever wherever a refusé de sceller un accord avec le parquet et a assuré vouloir aller jusqu'au procès, étant "confiante dans le fait que la justice lui donnera raison". Sauf que ce vendredi 29 juillet 2022, le parquet espagnol a requis plus de 8 ans de prison.

Pour rappel, Shakira vivait en Espagne depuis l'année 2011, puisque son compagnon Gerard Piqué joue pour le FC Barcelone et qu'elle l'avait rejoint. Pour autant, elle avait maintenu sa résidence fiscale au paradis fiscal que sont les îles Bahamas jusqu'en 2015. Pour sa défense, les avocats mettent en avant le fait que les revenus de Shakira provenaient de ses tournées internationales jusqu'en 2014, mais aussi le fait qu'elle ne vivait pas plus de 6 mois par an en Espagne.

Il faut espérer que ces arguments suffisent : la maman de Milan, 9 ans et Sasha, 7 ans, a obtenu la garde de ses enfants mais va devoir, en échange, financer cinq voyages par an, en première classe, pour que Gerard Piqué puisse rendre visite à leurs fils. Elle va également devoir éponger les dettes du footballeur, à savoir 20% des 2 millions de dollars qu'il a empruntés. Voilà qui commence à faire beaucoup pour un seul compte en banque, même quand on s'appelle Shakira...