Shakira veut déménager : adieu l'Espagne et les soucis, bonjour Miami ?

À 45 ans, Shakira s'apprête à changer d'air ! Selon Page Six, la star colombienne, qui a rompu avec le footballeur espagnol Gerard Piqué, voudrait quitter Barcelone pour s'installer à Miami. Une façon pour elle de tourner la page de ses années passées aux côtés du joueur du FC Barcelone avec qui elle s'est séparée en juin dernier après onze ans de vie commune. Ensemble, ils ont eu deux fils : Milan, né le 22 janvier 2013 et Sasha, né le 29 janvier 2015. Actuellement, les deux ex se disputent la garde de leurs enfants. D'ailleurs, Gerard Piqué a imposé à son ex-femme quelques conditions pour son emménagement à Miami : que celle-ci lui débourse cinq billets par an pour un vol Espagne/Etats-Unis afin qu'il puisse voir ses enfants et aussi qu'elle éponge la dette de 395 000 euros qu'il lui a contractée. Rien que ça !

Un déménagement pour raisons fiscales ?

L'exil de Shakira à Miami serait-il dû à des raisons fiscales ? Pour rappel, l'interprète de Waka Waka est accusée de fraude fiscale en Espagne. Le fisc espagnol lui réclame une somme à hauteur de 14,5 millions d'euros pour des faits qui se seraient déroulés entre 2012 et 2014. Refusant de payer, Shakira risque une lourde peine de huit ans de prison.

Toutefois, selon une source proche de Shakira à Page Six, le déménagement à Miami renvoie à un désir de la chanteuse d'être au plus près de sa famille. "Miami est sa maison. Ses parents habitent ici, son frère habite ici, sa nièce et son neveu aussi. Elle n'a pas de famille en Espagne. C'est un environnement différent de Barcelone", a raconté la source en ajoutant que Shakira "est une personne très axée sur la famille" et qu'elle "n'ira pas à une fête avec une bande d'amis." En parlant de famille, le père de Shakira, William Mebarak Chadid, âgé de 90 ans, avait été victime d'une mauvaise chute en juin dernier. Il a ensuite été hospitalisé. "Mon père a malheureusement fait une mauvaise chute et je l'ai accompagné dans l'ambulance qui nous a conduits à l'hôpital, où il est désormais en train de s'en remettre", avait-elle écrit.

En s'installant à Miami, Shakira pourra profiter entre autres, d'un manoir très privé et somptueux au bord de l'eau. La belle vie loin de Barcelone !