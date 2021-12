Sergio Agüero en larmes : la star du FC Barcelone annonce sa retraite pour raison médicale

Une mauvaise nouvelle de plus pour tous les fans du Barça. Alors que le club catalan est empêtré depuis plusieurs saisons dans une crise sportive et économique, voilà qu'une des recrues stars de l'été est déjà obligée d'annoncer sa retraite. Depuis la fameuse "remontada" face au Paris Saint-Germain en 2017, la vie du FC Barcelone ressemble à un cauchemar éveillé. Après avoir perdu Neymar cette même année, le club n'a plus jamais réussi à atteindre les sommets européens, encaissant défaites humiliantes et pertes financières monumentales, jusqu'au coup de grâce de l'été dernier : le départ de Lionel Messi à Paris.

Venu pour jouer avec son compatriote argentin, Sergio Agüero a eu du mal à avaler la pilule lorsqu'il l'a vu rejoindre la capitale française. Malheureusement, quelques mois plus tard, il est obligé de mettre un terme à sa carrière, comme il l'a annoncé ce mercredi 15 décembre en conférence de presse. "J'ai fait tout mon possible. Mais il n'y avait plus beaucoup d'espoir", a-t-il déclaré, les yeux rougis par l'émotion et les larmes. Devant ses coéquipiers du club et de nombreux journalistes, le joueur de 33 ans a exprimé sa tristesse de devoir ainsi prendre sa retraite : "C'est un moment très difficile".

Sergio Agüero a pris cette décision suite à un match joué le 30 octobre dernier, durant lequel il a dû être évacué vers un hôpital suite à des vertiges. Les médecins ont diagnostiqué une arythmie cardiaque à l'ancien joueur de Manchester City et l'ont placé en arrêt maladie. "J'ai pris cette décision pour ma santé, par rapport au problème que j'ai eu il y a quelques mois. Mon staff médical a fait de son mieux pour que je continue de jouer. Mais j'ai pris cette décision il y a dix jours", précise-t-il lors de la conférence de presse, ajoutant que son équipe de cardiologues avaient estimé qu'il serait trop risqué de continuer sa carrière ainsi.

Le bel hommage de Lionel Messi

Celui que l'on surnomme le "Kun" clôt donc un chapitre important de sa vie, lui qui a brillé de longues années en Angleterre ou avec la sélection argentine. Son grand copain Lionel Messi n'a d'ailleurs pas hésité à lui rendre un bel hommage sur son compte Instagram. "Pratiquement toute une carrière ensemble, Kun... Nous avons vécu de très beaux moments et d'autres qui ne l'étaient pas, mais tous nous ont fait nous unir de plus en plus et être encore plus amis. Et nous allons continuer à les vivre ensemble en dehors du terrain", écrit-il notamment, pour accompagner une série de photos des deux joueurs.