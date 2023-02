"C'est une blague ?" : Daniel Riolo enfonce Kylian Mbappé après sa soirée absolument cauchemardesque !

Le mois de février va être crucial dans la saison du Paris Saint-Germain et il ne démarre pas de la meilleure des manières. Après une fin de mercato catastrophique où le club s'est plus affaibli qu'autre chose, il va affronter le terrible Bayern Munich en Ligue des champions et deux fois l'Olympique de Marseille, dans une forme phénoménale actuellement. Avant cela, les coéquipiers de Lionel Messi rencontrait le plus modeste Montpellier Hérault Sport Club en championnat de France. L'occasion de se rassurer pour les joueurs de Christophe Galtier, sauf que le début de match a viré au cauchemar.

Après une période de domination, le PSG obtient un penalty que se charge de transformer Kylian Mbappé. Après le sang froid montré en finale de Coupe du monde, l'attaquant de 24 ans a été victime d'un petit relâchement, ratant sa première tentative. Heureusement pour lui, il a pu le retirer à cause d'une faute de placement du gardien, mais ce fut un nouveau raté pour le Français, qui bute sur le gardien avant de rater le but vide. Un niveau qui ne ressemble pas du tout à celui montré par le prodige ces derniers temps. Installé devant son écran de télévision, Daniel Riolo n'a pas mis longtemps à réagir devant cette séquence très inhabituelle.

Daniel Riolo ne comprend pas ce qu'il vient de voir

Connu pour ne pas avoir la langue dans sa poche, le journaliste en couple avec Géraldine Maillet n'a pas été tendre avec le coéquipier de Neymar. "C'est une blague Mbappé ou bien ? Y'a une caméra cachée ?", fait-il semblant de s'étonner pour marquer sa surprise et son étonnement devant les énormes ratés de l'attaquant parisien.