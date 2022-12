Christophe Galtier moqué depuis son arrivée au PSG : des moments "très difficiles" pour ses enfants

Ce fut la surprise du chef du côté du Paris Saint-Germain, habitué à surprendre son monde de façon régulière. Alors que tout le monde s'attendait à voir débarquer Zinedine Zidane sur le banc de touche du club de la capitale, ce fut finalement Christophe Galtier qui a débarqué. L'entraîneur qui été à Nice l'an dernier n'a pas l'expérience du haut niveau européen, ce que recherche surtout les dirigeants qataris, mais il n'est pas pour autant un novice. Pourtant, certains experts se sont laissés aller à quelques comparaisons peu flatteuses à son égard. L'un d'eux a carrément dit "On attendait George Clooney et on a eu Dany Boon", comme l'a si bien répété Julia Vignali sur le plateau de Télématin, qui recevait l'entraîneur parisien le 6 décembre dernier.

C'est aussi une énorme source de motivation

Des propos forcément difficiles à entendre pour Christophe Galtier, qui ne les a pas bien pris, comme il l'a révélé d'emblée. "Ça touche, on est attaqué... On oublie en fait ce qu'on a fait, car il y a un réel parcours avant (...) mais j'ai trouvé les attaques un peu difficiles pour moi, difficiles pour ma famille, mais c'est aussi une énorme source de motivation", assure le père de famille de 56 ans. Devenu une cible privilégiée pour les médias, mais également pour les hommes politiques, le natif de Marseille explique que le plus compliqué n'est pas forcément pour lui. "C'est très difficile pour les proches, pour la famille, pour les enfants... C'est beaucoup plus difficile pour la famille que pour le joueur ou l'entraîneur", insiste-t-il. Dans une période où les réseaux sociaux ont pris un poids énorme, Christophe Galtier conclut en expliquant qu'il faut absolument se protéger de tout ça pour ne pas être trop impacté.

Si les moqueries et les attaques gratuites sont légions pour le coach parisien, il n'en reste pas moins heureux de pouvoir entraîner des joueurs de la trempe de Lionel Messi et Kylian Mbappé. Actuellement premier du championnat de France, il a tout le loisir de voir ses attaquants stars briller à la Coupe du monde, à l'image de Neymar, qui vient d'ailleurs de retrouver l'amour dans les bras d'une sublime brune.

Forcément touché par les attaques dont il est la cible, ​​Christophe Galtier sait comment réagir, lui qui cherche avant tout à protéger les siens.