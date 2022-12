Neymar de nouveau en couple avec une bombe brésilienne ! Elle ne le quitte plus, jusqu'au Qatar !

Pour le moment, les Brésiliens vivent un rêve éveillé lors de cette Coupe du monde au Qatar. Le pays qui vibre pour le football depuis des décennies et déjà détenteur de 5 trophées, compte bien aller au bout encore cette année. Pour les guider dans cette quête, les auriverdes peuvent compter sur leur star Neymar, plus étincelant que jamais et il y a sûrement une raison extra-sportive à tout ça. En effet, comme le révèle Purepeople Brésil, l'attaquant du Paris Saint-Germain est en couple ! Après sa relation avec la sublime Bruna Biancardi, le footballeur de 30 ans vit une romance avec une autre de ses compatriotes, le mannequin Jéssica Turini !

La jeune femme de 30 ans est également une influenceuse très populaire, qui compte plus de 105 000 abonnés sur Instagram. Il y a d'abord un détail qui ne trompe pas, puisque Neymar la suit sur les réseaux sociaux et elle se trouvait d'ailleurs à Paris en octobre dernier. La belle brune est actuellement au Qatar où elle suit avec attention les matchs du Brésil, n'hésitant pas à arborer des tenues qui rappellent les couleurs de son pays. Et visiblement, elle ne fait pas qu'assister aux matchs, puisque d'après nos informations, Jéssica Turini a été aperçue à l'entraînement de l'équipe brésilienne le 4 décembre dernier, pour une journée où seule la presse était autorisée à se rendre sur place. Elle est arrivée vers 18 heures sur place, alors que l'entraînement s'achevait et qu'il n'y avait presque plus de journalistes présents.

Elle loge dans le même hôtel que Neymar au Qatar

Pour corroborer ces informations, il est utile de rappeler que le journaliste Leo Dias, qui travaille pour Metropoles, a indiqué que Jéssica Turini séjourne dans le même hôtel que Neymar et ses coéquipiers pendant ce mondial au Qatar. Le mannequin brésilien serait arrivé le 27 novembre décembre sur place, mais les rumeurs de liaisons entre elle et le coéquipier de Kylian Mbappé remontent à août dernier, lorsque la jolie brune a été aperçue chez le footballeur à Paris.