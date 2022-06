Neymar : Sa compagne Bruna Biancadi se dévoile dans des maillots de bain sexy

C'est une idylle qui semble faite pour durer entre Neymar et sa nouvelle conquête, ​​Bruna Biancardi. Depuis janvier dernier, les deux Brésiliens se côtoient et après plusieurs mois à vivre cachés, ils ont officialisé leur relation le 25 avril dernier. Depuis, tout semble aller pour le mieux entre les deux tourtereaux et cette belle histoire va permettre au footballeur d'oublier un peu la saison compliquée du Paris Saint-Germain. Avec les arrivées de Lionel Messi et Sergio Ramos, le club parisien espérait bien remporter sa première Ligue des champions, mais une fois de plus la désillusion a été au rendez-vous des supporters avec une élimination cruelle face au Real Madrid.

Pour oublier un peu cette saison durant laquelle il a peu brillé, Neymar a décidé de partir se ressourcer du côté de Miami avec ses proches et sa nouvelle amoureuse. Après avoir fait la fête dans un hôtel très couru de la ville, le footballeur et ​​Bruna Biancardi ont été aperçus en train de se baigner sur une plage de Miami Beach. L'occasion de se rendre compte que la belle brésilienne de 27 ans possède un corps parfait et qu'elle n'hésite pas à le mettre en avant sur ses réseaux sociaux.

Bruna partage sa vie entre Paris et le Brésil

Influenceuse très populaire au Brésil, Bruna Biancardi possède plus de 1,6 million d'abonnés, la belle brune fan de poker aime bien poster des photos de ses voyages à travers la planète. Si elle est souvent à Paris ces derniers temps pour passer de bons moments avec la star du PSG, elle retourne tout aussi fréquemment dans son pays natal et profite des nombreuses plages qu'offre le Brésil pour des séances shootings toutes plus belles les unes que les autres (photos à retrouver dans le diaporama).

Neymar et Bruna Biancardi vivent une belle histoire depuis plusieurs mois maintenant et après des vacances de rêve à Miami, les deux tourtereaux semblent plus amoureux que jamais !