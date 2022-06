Sergio Ramos torse nu et tatoué : bisou les pieds dans l'eau avec la belle Pilar Rubio

Si beaucoup de supporters parisiens n'en revenaient pas de voir arriver Sergio Ramos au Paris Saint-Germain cette année, ils ont malheureusement assez vite déchantés. Arrivé en forme dans la capitale, le défenseur espagnol s'est rapidement blessé, enchaînant les pépins physiques tout au long de la saison et ne réussissant à revenir que sur les derniers mois. Une première saison très compliquée donc pour le footballeur de 36 ans, qui devrait avoir la chance de disputer une deuxième saison pour montrer qu'il est encore l'un des meilleurs défenseurs de la planète.

Si tout n'a pas été parfait sur le plan professionnel cette année, il semble en tout cas que Sergio Ramos ait particulièrement apprécié la vie parisienne. Arrivé avec sa sublime femme Pilar Rubio et leurs quatre garçons, l'Espagnol a profité des plaisirs qu'offre la capitale et on l'a notamment vu lors de la Fashion Week pour le défilé Louis Vuitton. Très active sur Instagram, la star suivie par plus de 51 millions d'abonnés aime bien partager des moments de vie avec ses fans. Alors que la saison vient de s'achever, il a enfin pu partir pour des vacances de rêve avec ses proches.

Sergio et Pilar toujours aussi amoureux

Hier, il a posté une belle photo de ce moment en famille et il semble bien que l'amour soit toujours aussi fort entre Sergio Ramos et Pilar Rubio. Sur le cliché on peut voir le coéquipier de Messi et Mbappé en maillot de bain, torse nu et tatouages apparents, en train d'embrasser tendrement sa femme, les pieds dans l'eau. "Où ? Peu importe... avec toi !", lance le footballeur en commentaire pour montrer tout l'amour qu'il porte à sa femme. Cette dernière n'a pas tardé à répondre avec un autre mot d'amour : "LOVE TIME". Partis avec leurs quatre garçons, Pilar porte le petit dernier Maximo sur la photo.