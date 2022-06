Neymar se la coule douce à Miami avec sa nouvelle compagne et sa soeur, superbes en bikinis

La saison a été compliquée pour Neymar au Paris Saint-Germain et le Brésilien de 30 ans a décidé de s'offrir quelques jours de repos avec ses proches pour décompresser. Alors que le club de la capitale a encore attiré de nombreuses stars l'été dernier avec les arrivées de Lionel Messi ou encore Sergio Ramos, les supporters s'attendaient à une saison de rêve en imaginant le trio d'attaquant complété par la nouvelle star mondiale, Kylian Mbappé. Malheureusement, rien ne s'est passé comme prévu et après une piteuse élimination en coupe d'Europe, le PSG a terminé la saison péniblement.

De son côté, Neymar a encore connu de nombreux pépins physiques et son hygiène de vie continue de faire débat dans les médias. Malgré ces problèmes, l'attaquant ne compte pas changer ses habitudes de vie. Bon vivant, accro au poker et aux jeux vidéo, il aime faire la fête et ne se cache pas pour profiter de la vie. Après un passage en sélection, il s'est envolé aux États-Unis en direction de la Floride, pour un séjour de rêve avec sa nouvelle compagne, Bruna Biancardi et ses proches. Les deux tourtereaux ont été repérés dans un hôtel de Miami il y a quelques jours, bras dessus, bras dessous, et leur idylle semble continuer dans la ville américaine.

Baignade et bronzette pour Neymar et ses proches

Samedi dernier, Neymar a été aperçu en train de se baigner sur l'une des nombreuses plages qu'offre la ville de Miami. Une fois de plus, il était entouré de ses amis et de deux femmes importantes dans sa vie. Sa nouvelle copine, la sublime Bruna, était présente, dans un magnifique maillot de bain noir qui laissait paraître son corps de rêve. Si on ne l'avait pas aperçu jusqu'ici, sa soeur, Rafaella Santos, était également de la partie pour cette escapade floridienne. Dans un bikini orange, la jeune femme de 26 ans, très proche de son frère, est elle aussi venue avec son compagnon (photos à retrouver dans le diaporama).

De belles vacances pour le prodige brésilien, qui recharge les batteries à Miami après une saison compliquée à Paris.