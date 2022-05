Neymar fan de poker : il perd une somme folle dans un tournoi

On le sait, Neymar a beaucoup de passions dans la vie. Outre le football, qui occupe une part très importante de ses journées, le Brésilien de 30 ans est un bon vivant qui adore faire la fête avec ses nombreux amis, au point parfois d'agacer les suiveurs du Paris Saint-Germain. Au milieu de tous ses intérêts, le poker apparaît néanmoins comme l'un des plus vivaces. Le Parisien passe beaucoup de temps à jouer avec ses amis et sur Internet et ils n'hésitent pas à mettre des storys de ses parties sur son compte Instagram. Il est d'ailleurs l'ambassadeur d'une marque de poker en ligne bien connue.

Une passion qui pousse le coéquipier de Messi et Mbappé à participer à des tournois professionnels de haut niveau. Comme nous l'a appris Nice Matin hier, Neymar était du côté de Monaco le week-end dernier, pour participer à un tournoi. Juste après le match de son équipe contre Strasbourg, celui qui vient d'officialiser sa relation avec la sublim Bruna Biancardi, s'est envolé vers le Rocher pour assister à l'EPT Monaco, un tournoi dont le ticket d'entrée est à 25 000 euros, rien que çà !

Pas forcément très en veine, à l'image de sa saison en demi-teinte avec le club de la capitale, Neymar n'a pas vraiment performé lors de ce tournoi qui a réuni de très bons joueurs. En finissant 29e sur 74 inscrits, il finit en milieu de tableau, mais ne touche aucun gain et repart donc délesté de ses 25 000 euros de départ. Un joueur français a d'ailleurs filmé l'arrivée du Brésilien dans le très classe Sporting Monte-Carlo où s'est déroulée la compétition.