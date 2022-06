Neymar s'éclate à Miami avec sa nouvelle copine, Bruna Biancardi

Après l'effort, le réconfort ! Alors que sa saison avec le Paris Saint-Germain est terminée depuis quelques semaines maintenant, Neymar a effectué plusieurs matchs avec le Brésil. Excellent avec son équipe nationale, à l'image de son coéquipier Lionel Messi, l'attaquant de 30 ans n'a pas réussi une saison incroyable avec le club de la capitale. Souvent blessé, il est apparu en petite forme, au contraire de son copain Kylian Mbappé, qui a une fois encore impressionné. Critiqué pour son hygiène de vie loin d'être parfaite, le Brésilien aime beaucoup faire la fête et il a donc tout naturellement décidé d'aller dans l'une des destinations phares des amateurs de boîte de nuit, Miami.

Pour l'accompagner, il a fait appel à son groupe d'amis, qui le suivent un peu partout dans ses déplacements, mais la présence la plus importante désormais est celle de Bruna Biancardi. La sublime influenceuse brésilienne de 27 ans fait partie du voyage et on a vu les deux amoureux très proches lors d'une sortie hier. Accompagnés d'un petit groupe d'amis, les deux tourtereaux sont allés faire la fête au Fontainebleau Resort, un complexe hôtelier situé sur Miami Beach. À la cool, Neymar arborait un ensemble estival de couleur noire comprenant un tee-shirt, un short et une casquette.

L'amour à Miami avec Bianca

Verre à la main et lunettes sur la tête, l'attaquant parisien a semblé bien s'amuser avec sa nouvelle chérie. Officiellement en couple depuis le 25 avril, les choses semblent se passer à merveille et les deux jeunes stars se sont affichées bras dessus bras dessous dans ce lieu paradisiaque. Habillée d'un short en jean, d'un haut de maillot de bain et d'une chemise oversize, Bruna Biancardi avait choisi la tenue parfaite pour l'occasion. On a vu les deux amoureux prendre du bon temps à une table de l'établissement aux côtés des amis qui les accompagnaient dans ce séjour (photos à retrouver dans le diaporama).

Toujours aussi complices, Neymar et Bruna Biancardi passent de superbes vacances à Miami et leur relation paraît toujours aussi solide !