"Une remise à la pompe pour Christophe Galtier" : L'entraîneur du PSG une nouvelle fois pris pour cible !

C'est un nom qui revient de plus en plus dans les médias, mais plus uniquement dans la rubrique sportive. Depuis cet été, Christophe Galtier est devenu l'entraîneur du club le plus médiatique de France, le Paris Saint-Germain. À la surprise générale et alors que les supporters espéraient tous voir débarquer Zinedine Zidane, c'est un autre natif de Marseille qui est arrivé pour entraîner les superstars du club, Neymar et Lionel Messi en tête. Une arrivée surprenante donc, mais les résultats semblent être au rendez-vous, preuve en est le récital d'hier soir, 7 buts à 2 contre la modeste équipe du Maccabi Haïfa.

Malgré les débuts sportifs plutôt réussis, Christophe Galtier fait face à de nombreuses polémiques, qui n'ont souvent rien à voir avec le terrain. Récemment, on a appris que son fils adoptif avait des ennuis avec la justice, mais c'est surtout les mots qu'il a eu en conférence de presse concernant les voyages de son équipe en avion qui ont beaucoup fait parler. Assis au côté de Kylian Mbappé, il a tourné en dérision l'urgence climatique, indiquant notamment qu'il était "en train de voir si on (le PSG) ne peut pas se déplacer en char à voile". S'il s'est excusé depuis, il semblerait bien cette histoire soit restée dans les mémoires et plus particulièrement dans celle de la députée écologiste Cyrielle Chatelain (EELV).

Une attaque gratuite en plein hémicycle pour Christophe Galtier

Intervenant dans l'hémicycle sur la politique de remise à la pompe du gouvernement, celle qui est également présidente du groupe écologiste à l'Assemblée nationale, a pris à parti la Première ministre, Élisabeth Borne. Et pour imager ses propos, elle a décidé de s'en prendre à l'entraîneur du PSG ! "Vous mettez en place une remise à la pompe de 7,6 milliards d'euros. Et pour qui ? Pour qui ? Pour Christophe Galtier et sa Lamborghini. Parce que cette remise bénéficie deux fois plus aux plus riches...", a lancé Cyrielle Chatelain au micro.