Marina Foïs avec son ex Eric Lartigau et leur fils Georges, Pierre Sarkozy en charmante compagnie pour le PSG

Grâce à un doublé dans la large victoire du PSG mardi 25 octobre 2022 face au Maccabi Haïfa (7-2), Kylian Mbappé a pris seul la tête du classement des buteurs cette saison en Ligue des champions avec six réalisations, loin de la polémique sur son contrat. Un accomplissement dont a été témoin une foule de célébrités dans les tribunes du parc des princes, à commencer par la comédienne Marina Foïs, spectatrice passionnée du match avec son ex et l'un de leurs fils.

Marina Foïs était l'une des personnalités présentes au Parc ce mardi pour applaudir la victoire du PSG. Le club parisien s'est qualifié pour les huitièmes de finale de la Ligue des champions avec sa large victoire contre le Maccabi Haïfa. Un événement intense qui a mis l'ambiance dans les travées, pour le plus grand plaisir de la fameuse Robin des Bois et son ex-compagnon, le réalisateur Eric Lartigau, à qui l'on doit, entre autres, La Famille Bélier. Leur concentration était extrême durant ce match plein d'enjeux. Si le couple n'est plus, comme l'avait confié la comédienne en 2021 à Paris Match, ils restent en bons termes et peuvent partager des moments en famille, comme cet affrontement sportif. A leurs côtés, se trouve Georges, 14 ans, tandis que l'aîné Lazare, 17 ans, avait d'autres projets pour cette soirée.

Les figures de l'humour et comédiens Arthus et Issa Doumbia, le boxeur Brahim Asloum, le tennisman Richard Gasquet et le pilote Romain Grosjean ou encore le fils de l'ex-président Pierre Sarkozy, en charmante compagnie, étaient également parmi les fans du PSG. Une rencontre suivie de près par Jean-Claude Blanc, directeur général PSG, Ya'akov Shahar, propriétaire Maccabi Haifa FC et Asaf Ben Dov (président Maccabi Haifa FC).

Un match sous tension

Quatorze personnes ont été interpellées ce mardi soir, en majorité dans l'enceinte du Parc des Princes, lors de cette rencontre de Ligue des Champions a appris l'AFP de source policière. La majorité des interpellations sont intervenues pour utilisation de fumigènes dans le stade, a-t-on ajouté de même source. Une personne a été interpellée pour vol à la tire sur des supporters israéliens et une autre pour outrage, a-t-on complété.

Ce match était considéré à hauts risques et la préfecture de police de Paris avait mobilisé 800 membres des forces de l'ordre. En fin d'après-midi avant le coup d'envoi, plusieurs centaines de supporters israéliens s'étaient rassemblés sans débordement sur l'avenue des Champs-Elysées.