Kylian Mbappé : Les chiffres astronomiques de son nouveau contrat révélés, du jamais vu dans l'histoire du sport !

C'est une nouvelle qui a surpris absolument tout le monde. Après cinq années passées au Paris Saint-Germain, Kylian Mbappé s'est posé beaucoup de questions sur son avenir et nombreux le voyaient déjà partir du club de la capitale pour rejoindre le grand Real Madrid. Contre toute attente, il a décidé de signer un nouveau contrat à Paris et de rester ainsi quelques années de plus aux côtés de ses deux acolytes de l'attaque, Lionel Messi et Neymar. Pour l'heure, tout n'est pas rose pour le gamin de Bondy, qui a déclenché pas mal de polémiques ces derniers temps, lui qui s'est plaint de son positionnement dans l'équipe.

S'il a réussi une saison dernière incroyable en termes statistiques, Kylian Mbappé a terminé à la sixième place du dernier Ballon d'Or, loin derrière son ami Karim Benzema, grand gagnant de la soirée. Pourtant, le joueur de 23 ans espère bien pouvoir remporter ce trophée un jour et il fait aujourd'hui figure de futur numéro 1 mondial du football. Pour le garder dans son effectif, le PSG a fait des efforts financiers incroyables si l'on en croit les dernières révélations du Parisien. Pour le conserver, les dirigeants qataris ont sorti l'artillerie lourde et le Français se serait vu proposé un contrat de deux années plus une en option d'un montant global de 630 millions d'euros !

Une prime à la signature de 180 millions d'euros

Dans le détail, le coéquipier de Sergio Ramos va toucher un salaire de 72 millions d'euros brut par an, soit 6 millions chaque mois, ce qui revient à 2,7 millions net après impôts. À ce montant faramineux, il convient d'ajouter une prime à la signature qui s'élève à 180 millions d'euros brut et qui sera versée en trois fois par le club de la capitale chaque mois de juillet. Enfin, une prime de fidélité accompagne ce contrat tout simplement stratosphérique. S'il reste au PSG chaque saison jusqu'à la fin de son contrat, l'attaquant, que l'on a vu au côté d'une très jolie jeune femme lors de la cérémonie du Ballon d'Or, touchera un total de 240 millions d'euros.

Des chiffres qui donnent le tournis et qui montrent bien l'importance qu'a pris Kylian Mbappé dans le football mondial. Devenu le sportif le mieux payé de la planète, le Français n'en finit plus de battre des records.