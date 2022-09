Sergio Ramos : Changement de tête spectaculaire pour la star du PSG !

Sergio Ramos fait partie de ces footballeurs aussi réputés pour leur talent que pour leur style. À 36 ans, la légende du football espagnol a tout connu dans sa carrière et il a surtout remporté tous les trophées possibles, que ce soit avec son ancien club, le Real Madrid, où avec la sélection nationale. Depuis deux ans, il a signé au Paris Saint-Germain et le défenseur est arrivé dans la capitale avec sa femme, la sublime Pilar Rubio, ainsi que ses 4 garçons. Après une première saison compliquée et marquée par de nombreuses blessures, le beau gosse semble être revenu à un bon niveau physique, comme le montre son début de saison.

Au-delà de son niveau de jeu et de son palmarès, Sergio Ramos attire également l'oeil par son look et notamment les très nombreux tatouages qu'il a un peu partout sur le corps. Toujours très soigné, il prête également beaucoup d'importance à sa coiffure et depuis son arrivée à Paris, il porte les cheveux très longs qu'il attache souvent en catogan pendant les matchs. Si cette coupe a tenu un long moment, le partenaire de Kylian Mbappé et Lionel Messi a décidé de tout changer ! Sur son compte Instagram, où il est souvent actif et très populaire avec plus de 53 millions d'abonnés, il vient de publier une courte vidéo qui a beaucoup fait réagir.

Un look militaire pour Sergio Ramos !

Dans le début de la vidéo, on peut voir Sergio Ramos assis sur une chaise dans un jardin avec une femme derrière lui en train de s'occuper de sa longue chevelure. Munie d'une tondeuse, elle commence par couper son catogan, qu'elle finit par lui passer, ce qui semble faire rire le footballeur. Mais ce n'est que le début puisque le mari de la belle Pilar a décidé d'effectuer un changement radical puisqu'à la fin de la vidéo on peut voir qu'il a décidé de tout couper ! Les côtés sont rasés en intégralité et il ne reste plus que quelques millimètres sur le dessus. Un moment qui semble beaucoup faire rire ses enfants, restés à ses côtés et qui s'amuse beaucoup du nouveau look de leur père !