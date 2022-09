Sergio Ramos : Sa femme Pilar Rubio en robe satinée fendue, elle envoûte le Festival de Saint-Sébastien

L'aventure commence très prochainement ! Le 13 octobre 2022, la chaîne Rakuten TV présentera le premier épisode de sa nouvelle émission, Discovering Canary Island. Et pour la première fois de l'Histoire, le Festival du Film de Saint-Sébastien a accueilli l'avant-première d'une télé-réalité d'aventure, au théâtre Victoria Eugenia, avec quelques semaines d'avance, le 19 septembre 2022. Pour défendre les couleurs de ce programme mouvementé, certains membres de l'équipe de tournage se sont donc retrouvés sur le tapis rouge de l'évènement, en Espagne, dont la sublimissime Pilar Rubio qui s'occupe de présenter les six épisodes du show.

Vêtue d'une longue robe en satin fendue, issue des collections automne-hiver 2022-2023 de chez Zuhair Murad, portant des bijoux Rabat et des chaussures Aquazzura, Pilar Rubio a subjugué toute l'assemblée. La compagne du footballeur du PSG Sergio Ramos, maman de quatre enfants, a retrouvé d'autres superbes naïades sur le tapis rouge de la 70e édition du Festival du Film de Saint-Sébastien. Sara Sálamo, Goya Toledo, Ana Guerra et Kira Miró étaient également de la partie.

Mais en quoi consiste donc cette nouvelle émission, Discovering Canary Island, présentée par Pilar Rubio ? Il s'agit simplement d'un jeu d'aventure dans lequel s'affrontent huit influenceurs représentant huit pays européens différents - dont l'Italie, l'Allemagne, le Royaume-Uni, la Belgique, l'Irlande, les Pays-Bas et la Finlande - dans différentes épreuves tout en partant à la découverte des Iles Canaries. Le représentant de la France ? Nathan Nuyts, 23 ans, qui est un ancien footballeur ayant évolué en première division. Il joue au football en professionnel depuis l'âge de 12 ans, même s'il y a un peu plus d'un an, il a raccroché ses crampons pour se consacrer à 100% à sa carrière de mannequin et d'influenceur - il compte 400.000 followers. Rendez-vous le 13 octobre prochain, sur la chaîne Rakuten TV, pour découvrir qui repartira vainqueur de cette expérience incroyable, sur fond paradisiaque...