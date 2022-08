Sergio Ramos : Sa femme Pilar Rubio en bikini, vacances sensuelles à Madrid !

Il semblerait bien que les supporters parisiens vont avoir la chance de découvrir le vrai visage de Sergio Ramos pour sa deuxième année au club. Après une première saison très décevante marquée par des blessures à répétitions, il semblerait bien que le défenseur de légende arrivé du Real Madrid l'an dernier ait retrouvé une forme physique optimale. Homme à l'hygiène de vie parfaite, l'Espagnol de 36 ans s'est parfaitement fondu dans le vestiaire parisien au milieu des superstars Messi, Neymar et Mbappé et il semble également qu'il apprécie grandement sa nouvelle vie parisienne.

Installé dans une très belle maison avec sa femme Pilar Rubio et leurs quatre garçons en banlieue parisienne, Sergio Ramos profite de bons moments avec les siens quand il n'est pas à l'entraînement ou en match. Sa femme est d'ailleurs tout aussi populaire que lui en Espagne puisque la magnifique brune de 44 ans est une véritable star est une journaliste et une présentatrice télé de renom. Il n'y a qu'à voir son compte Instagram où elle est suivie par plus de 8 millions d'abonnés pour se rendre compte de son impact. En couple depuis 2012 avec le champion du monde, les amoureux se sont mariés en 2018 lors d'une superbe cérémonie.

Très active sur les réseaux sociaux, Pilar Rubio aime publier des photos d'elle en compagnie de ses fils ou de son mari, mais hier, elle a gratifié ses abonnés d'une photo qui leur a beaucoup plu. Sur le cliché, on peut voir la sublime espagnole dans un joli bikini avec un imprimé fleur et qui laisse apparaître son corps parfait. "Ces dernières minutes de soleil", écrit-elle simplement en commentaire d'une photo qui a déjà reçu plus de 52 000 likes. Une publication qui comporte une localisation à Madrid, la ville où le couple a vécu pendant de longues années et dont est originaire la femme de Sergio Ramos.