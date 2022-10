Kylian Mbappé accompagné d'une sublime femme au Ballon d'Or : c'est la fille d'une immense star !

C'est une soirée forte en émotions qui a eu lieu lundi dernier au théâtre du Châtelet, à Paris. Les plus grandes stars du football étaient réunis pour la cérémonie du Ballon d'Or et même si le suspense n'était pas énorme tant Karim Benzema a survolé la saison, l'événement a réservé quelques belles surprises. Le joueur du Real Madrid avait fait venir bon nombre de ses proches pour l'occasion et on a notamment vu son fils, Ibrahim, très chic en costume. Sa nouvelle conquête Jordan Ozuna était également présente dans la salle ce soir-là et elle en a profité pour officialiser leur relation sur Instagram.

Si Karim Benzema a été couronné, un autre Français figure en bonne place dans ce classement puisque Kylian Mbappé a terminé à la 6e place. Un classement honorable pour le joueur de 23 ans, qui espérait certainement mieux tant sa saison a été énorme sur le plan individuel, mais les performances de son équipe, le Paris Saint-Germain, n'ont pas été à la hauteur. Venu accompagné de son père Wilfried Mbappé avec qui il a pris des photos sur le tapis rouge, le coéquipier de Lionel Messi était assis à côté d'une très jolie jeune femme pendant la cérémonie.

Trinity Rodman préfère le football au basket !

Après enquête, il s'agissait de Trinity Rodman, une talentueuse joueuse de football qui évolue dans le club américain des Washington Spirit. La joueuse de 20 ans a terminé à la 20e place du concours féminin du Ballon d'Or (remporté pour la deuxième année consécutive par Alexia Putellas), preuve de ses qualités. Il faut dire que la sportive a de qui tenir, puisqu'il s'agit de la fille de la légende du basket,Dennis Rodman ! Trinity n'est autre que la fille du coéquipier de Michael Jordan pendant leurs années magiques chez les Chicago Bulls et elle semble d'ailleurs plutôt proche de son père, comme elle le montre sur son compte Instagram. "Je t'aime papa", a-t-elle écrit en avril dernier, preuve de leur belle relation.