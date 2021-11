Alexia Putellas, Ballon d'or féminin : une gagnante très glamour, marquée par une lourde épreuve familiale

Si chez les hommes Lionel Messi a remporté son sept Ballon d'or, entrant encore un peu plus dans la légende du football, chez les femmes, c'était une grande première pour Alexia Putellas. L'Espagnole de 27 ans qui évolue au FC Barcelone a vécu une saison exceptionnelle et succède ainsi à l'Américaine Megan Rapinoe, lauréate en 2019. Une très belle récompense pour la footballeuse qui a remporté la Ligue des champions et le championnat d'Espagne cette année.

Au classement elle devance sa coéquipière au FC Barcelone Jennifer Hermoso, preuve que le club catalan a vécu une saison exceptionnelle. Ravissante pour l'occasion, Alexia Putellas avait opté pour une belle robe noire décolletée et fendue avec des épaulettes. Un look très glamour qui collait parfaitement avec la cérémonie dont le maître de cérémonie n'était autre que Didier Drogba.

Un trophée en l'honneur de son défunt père

Visiblement très émue de sa victoire, la sportive a offert un beau moment d'émotion au moment de son discours de remerciement. Alexia Putellas, au bord des larmes, a tenu à dédier sa victoire à sa mère, mais surtout à son père. "J'espère que tu es très fier de ta fille, où que tu sois, c'est pour toi papa", a-t-elle déclaré dans un speech poignant. La joueuse parle de Jaume, ce père disparu en 2012 qui lui avait donné envie de se mettre au football quand elle était enfant.

Alors qu'elle change de dimension avec cette prestigieuse récompense, Alexia Putellas souhaite garder les pieds sur terre. "Les attentes de l'extérieur, on ne peut pas les contrôler, je peux contrôler ce qui dépend de moi. Je peux aider mes coéquipiers, sur le terrain, dans le vestiaire", détaille-t-elle.