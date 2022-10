"Hors sujet", "manque de respect" : Emmanuel Petit en remet une couche sur Kylian Mbappé !

C'est une décision que personne n'a vu venir et pourtant Kylian Mbappé a décidé de rester au Paris Saint-Germain l'été dernier, à la surprise générale. Les supporters du club de la capitale semblaient s'être fait une raison et nombre d'entre eux imaginaient déjà leur idole avec le maillot du Real Madrid au côté de Karim Benzema, mais pourtant il est bel est bien resté. Une annonce qui a fait naître un optimisme sans borne dans le coeur des Parisiens, qui s'imaginaient déjà régner sur l'Europe avec le trio offensif complété par Neymar et Lionel Messi. Malheureusement, force est de constater que le mercato n'a pas été à la hauteur des ambitions et le début de saison est plutôt poussif. A cela s'ajoutent les dernières rumeurs selon lesquelles Kylian Mbappé aurait demandé à quitter le PSG en janvier prochain...

Des éléments qui ont visiblement poussé l'attaquant star à évoquer sa situation face à la presse, laissant penser qu'il n'est pas du tout satisfait de la manière dont se passe les choses pour lui à Paris. Une attitude qui n'a pas vraiment plu à l'ancien footballeur et désormais consultant pour RMC, Emmanuel Petit, qui l'a repris assez vertement fin septembre. Samedi dernier, le joueur de 23 ans a de nouveau exprimé son ressenti sur son mal-être actuel et si sa mère n'a pas hésité à le défendre sur Twitter, le champion du monde 98 a lui décidé d'en remettre une couche sur le comportement de la star des Bleus. "Ces dernières semaines, je le trouve hors sujet dans sa communication. Je trouve qu'il se déplace de plus en plus du sujet central, qui est le jeu et le terrain. Il en fait de plus en plus une affaire personnelle", lance-t-il au micro de RMC.

En disant ça, il vise son entraîneur mais également certains joueurs. Je trouve ça regrettable

Agacé par les multiples polémiques qui entourent l'attaquant, le père de la très jolie Zoé fustige une attitude qui n'est bénéfique pour personne selon lui. "Aujourd'hui, les déclarations de Mbappé sont hors sujet et sont un manque de respect pour l'institution, mais également pour ses partenaires. Parce qu'en disant ça, il vise son entraîneur mais également certains joueurs. Je trouve ça regrettable", conclut-il sa diatribe.

Déçu par les actes de Kylian Mbappé depuis le début de saison, Emmanuel Petit n'a pas hésité à être très cash avec la star du PSG et il espère certainement qu'un changement va vite s'opérer du côté du joueur.