"À un moment donné, il faut qu'il arrête" : Emmanuel Petit s'en prend ouvertement à Kylian Mbappé

C'est le phénomène que le football français attendait depuis le départ à la retraite de Zinedine Zidane et désormais, il fait partie des meilleurs joueurs de la planète. À seulement 23 ans, Kylian Mbappé est déjà l'une des plus grandes stars de son sport et compte un nombre de fans incalculable un peu partout dans le monde. Après un été très compliqué, il a finalement décidé de rester à Paris malgré les sirènes madrilènes qui l'ont beaucoup tenté. Dans la capitale, il forme un trio d'attaque incroyable aux côtés de Neymar et Lionel Messi, mais visiblement, le génie français en attendait un peu plus lors du dernier mercato et l'équipe ne semble pas lui convenir.

Lors de la trêve internationale, il s'est notamment épanché sur son positionnement en club et ses préférences lorsqu'il est avec l'équipe de France. "Je joue différemment. On me demande d'autres choses ici par rapport à mon club. J'ai beaucoup plus de liberté ici", a-t-il déclaré, ce qui a rapidement été pris comme un petit tacle en direction du PSG. Récemment, Neymar a refusé de répondre à une question le concernant, tout comme son ancien partenaire, Leandro Paredes. Des attitudes qui font jaser en intérieur, mais pas que. Intervenant régulièrement sur l'antenne de RMC et notamment dans l'émission Rothen s'enflamme, Emmanuel Petit a donné son avis sur ces petites polémiques et il n'y a pas été avec le dos de la cuillère concernant Kylian Mbappé.

Ça lui arrive quand même deux secondes quand il parle de se rendre compte des conséquences de ses propos ?

"Ça concerne toujours le même joueur. A un moment donné, il faut qu'il arrête. Ça lui arrive quand même deux secondes quand il parle, car il est intelligent, de se rendre compte des conséquences de ses propos ? (...) On parle du coeur même de l'équipe et tu le mets sur la place publique. Moi, je suis à la place de Messi et compagnie, je commence à en avoir ras-le-bol à chaque fois qu'il prend la parole lui", a réagi le père de la jolie Zoé, avant de conclure : "La prochaine étape, on va lui demander l'équipe qu'il veut avoir. C'est la prochaine étape".