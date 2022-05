Kylian Mbappé prolonge au PSG : ces mots d'Emmanuel Macron qui ont pesé lourd dans sa décision

C'est une décision attendue depuis de longs mois par tous les amateurs de football et le choix de Kylian Mbappé de rester au Paris Saint-Germain a énormément fait parler. Arrivé dans le club de la capitale en 2017, en même temps que Neymar, le gamin de Bondy a donc décidé de prolonger à Paris plutôt que de céder aux sirènes des clubs étrangers, et principalement du Real Madrid, qui le convoite depuis des années. Pour expliquer son choix, le jeune attaquant de 23 ans a mis en avant sa fierté de représenter la France et la ville où il est né, mais il semblerait que d'autres facteurs aient pu jouer un rôle dans cette décision.

Interrogé par les médias sur les raisons qui l'ont poussé à rester aux côtés de Lionel Messi et Sergio Ramos au PSG, ​​Kylian Mbappé a expliqué qu'il avait reçu de "bons conseils" de la part du président de la République, Emmanuel Macron. "On a échangé pas mal de fois. On va dire que c'était des bons conseils. Il voulait que je reste, ça fait partie des négociations", a déclaré le footballeur lors d'un entretien avec plusieurs médias, organisé après une conférence de presse au Parc des Princes.

C'est là qu'on voit que le foot a changé et qu'il a une place importante dans la société

Devenu un sujet dépassant largement le cadre du sport, la prolongation de Kylian Mbappé a probablement ravi des milliers de Français et, visiblement, le mari de Brigitte Macron a su trouver les mots pour faire pencher la balance. "Il fait partie des différentes personnes avec qui j'ai parlé pour du foot ! C'est là qu'on voit que le foot a changé et qu'il a une place importante dans la société. C'est important de savoir aussi rester à sa place malgré l'importance qu'on peut me donner dans le pays", a poursuivi le champion du monde. Il faut dire qu'Emmanuel Macron a toujours eu une haute opinion de Kylian Mbappé, qu'il a rencontré à plusieurs reprises. "Je suis sûr d'une chose : il continuera de nous étonner", déclarait-il dans L'Equipe.

Après cette prolongation, on peut être sûr que le chef d'Etat de 44 ans doit être aux anges de voir la star des Bleus rester encore quelques années en France !