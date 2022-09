Emmanuel Petit : Sa fille Zoé, un mannequin qui ressemble comme deux gouttes d'eau à sa maman

Il fait partie de ses joueurs rentrés directement dans le coeur des Français un soir de juillet 1998. Jamais titré dans la compétition jusqu'ici, l'équipe de France remporte sa première Coupe du monde de football à la maison. Un évènement historique au cours duquel deux hommes vont se distinguer. Le maître à jouer du onze d'Aimé Jacquet, Zinédine Zidane inscrit un doublé fabuleux tandis que le milieu de terrain Emmanuel Petit parachève le spectacle en inscrivant le troisième but dans les derniers instants du match. Un succès triomphal et le joueur qui évolue en Angleterre à ce moment devient une véritable star. Après sa brillante carrière, il a d'ailleurs parfaitement su rebondir dans les médias en devenant un consultant de luxe qui officie actuellement sur les antennes de RMC.

À côté de sa carrière professionnelle, Emmanuel Petit a réussi à avoir une vie privée épanouie et deux ans après la Coupe du monde, il épouse l'actrice française Agathe de La Fontaine avec qui il a une fille, Zoé (née le 22 mars 2002). Désormais séparé de la mère de sa fille, l'ancien footballeur qui fête aujourd'hui ses 52 ans a eu du mal à rester en très bon terme avec sa fille et son ex femme puisqu'en février 2019 les deux femmes décident de le poursuivre en justice pour diffamation. Tout part de la présence du beau blond à la queue de cheval dans l'émission Les Terriens du samedi pendant laquelle l'ancien Bleu a laissé sous-entendre que l'adolescente était responsable de la prise de distance entre eux. Deux ans plus tard la relation semblait s'être réchauffée et désormais tout va pour le mieux.

Zoé, un mannequin qui fait déjà beaucoup parler d'elle

Zoé a depuis bien grandi et à 20 ans elle est déjà un mannequin très convoitée. Signée chez Elite, elle a déjà défilé pour plusieurs marques prestigieuses. Mais le plus frappant chez la jeune femme, c'est sa ressemblance avec sa mère, Agathe de La Fontaine. Les deux femmes se ressemblent énormément, comme on peut le voir sur leurs comptes Instagram respectifs. Grande et blonde avec un regard de braise, Zoé a tout pris à sa mère !