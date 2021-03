Emmanuel Petit toujours en froid avec sa fille Zoé ? Agathe de la Fontaine publie une photo pour son anniversaire

On n'a pas tous les jours 19 ans. Pour fêter ce si bel anniversaire, Agathe de la Fontaine a partagé une jolie photo souvenir de sa fille Zoé à l'honneur ce lundi 22 mars 2021. "Voilà le plus beau cadeau qu'on m'ait fait, il y a 19 ans, le 22 mars à 2h22. Bon anniversaire à ma grande petite. Je t'aime plus que tout au monde", légende-t-elle sous un cliché personnel de sa fille.

On y voit la petite Zoé, alors à peine âgée d'un an, dans les bras de son papa l'ancien footballeur Emmanuel Petit. Une tendre photo d'archives où l'on aperçoit déjà les jolis traits de la fillette. Désormais âgée de 19 ans, cette mannequin et artiste peintre est déjà signée chez l'agence Elite. De Miu-Miu à Missoni en passant par N21, Elle... Zoé Petit a déjà de très belles lignes à son CV.