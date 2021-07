Agathe de La Fontaine et Emmanuel Petit : Leur fille Zoé canon, elle est mannequin !

Leur mariage a duré deux ans, de 2000 à 2002. Et de cet amour entre Agathe de La Fontaine et Emmanuel Petit est née une adorable petite fille, Zoé. Aujourd'hui âgée de 19 ans, la jeune femme a bien grandi. Sur les réseaux sociaux, elle se dévoile en photos, et elle a pris beaucoup de ses célèbres parents.

Longue chevelure, yeux bleus et regard perçant, bouche en coeur, peau zéro défaut... En bref, Zoé Petit a une allure de mannequin. Et ça tombe bien car elle en a fait son activité ! En effet, dans sa biographie sur Instagram, elle se présente comme "peintre, compositeur, surfeuse, skateboarder" mais aussi "modèle pour Elite et élève". La fille de l'ancien footballeur de l'équipe de France est ainsi inscrite à l'agence mondialement connue de mannequinat, Elite. Elle mesure 1m71, chausse du 40, a les cheveux châtain clair et les yeux gris-vert, d'après sa fiche sur le site.

La jeune fille a la silhouette de rêve et au visage de poupée a été sollicitée par de grands noms de la mode. Elle a ainsi pris la pose en total look noir oversize et make-up prononcé pour Self Service Magazine et été le modèle d'un article récemment paru dans le magazine ELLE à propos de jolies ondulations capillaires. Une longue chevelure qu'elle troquée pour du court pour Isabel Marant. En plus des photos, la belle Zoé Petit a déjà défilé pour Zadig & Voltaire. Elle a aussi foulé le catwalk de la Fashion Week de Milan pour Numero Ventuno (N°21), une marque de prêt-à-porter pour femmes.