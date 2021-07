Diaporama Agathe de La Fontaine et Emmanuel Petit : Leur fille Zoé canon, elle est mannequin !

Agathe de La Fontaine et Emmanuel Petit : Leur fille Zoé canon, elle est mannequin !

Emmanuel Petit, son ex-femme Agathe de La Fontaine et leur fille Zoé.

Zoé Petit, la sublime fille de l'ancien footballeur Emmanuel Petit et de l'actrice Agathe de La Fontaine.

Zoé Petit, la sublime fille de l'ancien footballeur Emmanuel Petit et de l'actrice Agathe de La Fontaine.

Zoé Petit, la sublime fille de l'ancien footballeur Emmanuel Petit et de l'actrice Agathe de La Fontaine.

Agathe de La Fontaine et sa fille Zoé (fille d'Emmanuel Petit) - Gala du Coeur donné au profit de l'association Mécénat Chirurgie Cardiaque, avec un récital du pianiste Miroslav Kultyshev à la Salle Gaveau à Paris le 30 janvier 2017. © Philippe Doignon/Bestimage

Zoé Petit, la sublime fille de l'ancien footballeur Emmanuel Petit et de l'actrice Agathe de La Fontaine.

Zoé Petit, la sublime fille de l'ancien footballeur Emmanuel Petit et de l'actrice Agathe de La Fontaine.

Zoé Petit, la sublime fille de l'ancien footballeur Emmanuel Petit et de l'actrice Agathe de La Fontaine.

11 / 13

Emmanuel Petit invité de "Salut les terriens", sur C8, le samedi 9 février 2019. Il a révélé ne plus voir sa fille aînée, Zoé, depuis 1 an et demi.