Polémique autour de Kylian Mbappé : sa mère s'en prend frontalement à Giovanni Castaldi !

Fayza toujours prompte à défendre son fils

Il n'en fallait pas plus pour déclencher un énorme buzz puisque les médias sportifs ont tous repris l'information et de nombreuses personnalités ont commenté le message énigmatique de Kylian Mbappé. Journaliste pour La chaîne L'Équipe, Giovanni Castaldi a tenu à donner son avis et il n'a pas été tendre avec l'attaquant des Bleus. "Mais du coup, si Giroud n'est pas titulaire au mondial, il y aura des stories #PivotGang ? Dire que je pensais qu'il réclamait simplement un PSG compétitif pour glaner des trophées. Si tu aimes le foot, comment ne pas se réjouir de jouer avec ce Messi et ce Neymar ?", lâche-t-il. Une saillie qui a fait réagir la mère du joueur, Fayza Lamari, qui lui a répondu du tac au tac : "Le buzz toujours le buzz... mais venant de vous aucune surprise."