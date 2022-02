Giovanni Castaldi gentiment dézingué par sa compagne Carine Galli : "Tu as pris chaud ?"

Par Justine Texier Journaliste Passionnée de sport et de tennis, Justine est entrée dans le monde du people pour ne plus jamais en sortir ! A l’affût des moindres petits secrets du grand écran, elle est incollable sur les couples et les séparations. Vous ne pourrez pas lui cacher un gossip !

Ca se taquine, entre Carine Galli et Giovanni Castaldi ! En couple depuis près de deux ans, les deux journalistes sportifs aiment rigoler entre eux et se sont gentiment taclés sur Twitter. Et cette fois-ci, pas sur le foot, comme ils le font régulièrement, mais plutôt... sur les tâches ménagères ! Une manière sympathique d'entrer un peu plus dans leur vie privée...

"Tu as pris un coup de chaud ?" Quand Carine Galli s'en prend à son compagnon sur Twitter, elle ne rigole pas ! La journaliste sportive sur l'Equipe 21 a halluciné ce jeudi devant les tweets du demi-frère de Benjamin Castaldi, son amoureux depuis plus de deux ans. Et elle lui a fait savoir, sous l'oeil hilare des internautes, à fond dans leurs échanges. Lui aussi journaliste sportif sur la même chaîne, Giovanni Castaldi se moquait d'une vidéo complotiste, comme on peut en trouver pas mal sur Twitter. En légende, il avait d'ailleurs ajouté : "Y'a vraiment des gens qui peuvent croire à ça ? Si oui, c'est effrayant. Sur ce, je file faire mes courses pour l'alien à 8 bras qui vit en moi..." Sauf que voilà, Carine Galli veille au grain ! La jeune femme de 37 ans a immédiatement répondu : "Faire les courses ? Tu as pris un coup de chaud ?", accompagnés d'émojis surpris. Apparemment, son compagnon n'est pas très fan des supermarchés ! Celui-ci, pas prêt à se laisser faire, a ajouté : "C'est un coup bas. Mais j'assume, je préfère aller au restaurant, j'aime trop la cuisine, je la respecte trop, pour cuisiner. J'ai des principes".

Tu vas aller faire des courses ? Tu as pris un coup de chaud ? — Carine Galli (@CarineGalli) February 17, 2022

Si leurs followers ont plutôt apprécié cette réponse, Carine Galli quant à elle en a rajouté une couche : "'Je respecte trop la cuisine' ???? Non mais cette phrase... Je suis atterrée !" Une passe d'arme mignonne pour le couple, d'ordinaire plutôt discret mais qui a cette fois décidé de faire vivre une scène de ménage en live à leurs abonnés. Certains, plus premier degré, ont critiqué la vidéo complotiste, ou au contraire, s'en sont pris à Giovanni Castaldi pour ses moqueries. Cependant, il faut savoir que les deux journalistes sont loin d'avoir la langue dans leur poche. Dérangée en plein duplex, il est arrivé à Carine Galli de s'énerver sur des supporters qui allaient trop loin. Quant au fils cadet de Jean-Pierre Castaldi, il était sorti de ses gonds pour défendre sa compagne.