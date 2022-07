Marina Foïs : Son fils de 17 ans, Lazare ressemble énormément à son célèbre papa

Marina Foïs, que l'on retrouve à l'affiche de RRRrrrr!!!, d'Alain Chabat, diffusé ce mercredi 13 juillet 2022 sur TFX n'a peut-être pas transmis son goût de la comédie à son fils aîné Lazare Lartigau mais ce dernier excelle bel et bien dans un tout autre domaine : le karting. Véritable champion, le jeune homme âgé de 17 ans ressemble déjà beaucoup à son illustre papa. Lazare et George Lartigau sont les fruits des amours passés de l'actrice de 52 ans et d'Eric Lartigau.

Lazare suit sa propre voie sur les circuits automobiles, passionné pour le monde du karting. Sur son compte Instagram, le fils aîné de Marina Foïs poste de nombreux souvenirs de tours de piste. Et l'actrice révélée par les Robins des bois ne manque naturellement pas une occasion de lui témoigner son amour et son soutien dans les commentaires. Le 4 juillet dernier, le champion postait une nouvelle photo de lui casque sur la tête. "Un bon week-end à Lavelanet. Malheureusement, une casse moteur lors de la finale m'empêchera d'atteindre le top 5. Décevant mais on n'abandonne pas", a-t-il partagé, témoignant de son bon esprit.

À la fin du mois de mai dernier, le fils aîné de Marina Foïs et Eric Lartigau publiait une photo de lui sans casque et dévoilait à quel point il ressemble à son père, célèbre réalisateur, à qui l'on doit notamment La Famille Bélier. Celui qui a tapé dans l'oeil d'une agence, puisque We are Victory Lane s'occupe du management de sa jeune carrière, est d'ailleurs suivi sur Instagram par la star de cette comédie à succès, Louane Emera, qui est très proche de sa maman.

Rares confidences sur l'éducation de Lazare et George

Au sujet de ses enfants, Marina Foïs ne fait que de rares confidences. L'artiste franco-italienne avait néanmoins récemment fait savoir qu'elle accorde beaucoup d'importance à bien élever Lazare et George dans les colonnes de Madame Figaro. "Je trouve cela difficile d'être pondérée dans leur éducation, a t-elle admis, puis elle a confié que le plus important pour une mère ou un père, c'est d'être à l'écoute.