"Mais ferme ta gueule !" : Daniel Riolo voit rouge et tire à vue dans l'affaire Messi et Neymar

C'est toujours un évènement lorsque Daniel Riolo décide de s'exprimer en dehors de son émission fétiche, L'After Foot, sur RMC. Pour les amoureux de football, le journaliste de 52 ans cristallise beaucoup d'émotions et si certains l'adorent, d'autres cultivent une haine profonde à son égard. Il faut dire que le compagnon de Géraldine Maillet est plutôt du genre à dire les choses et lorsque Zack Nani, une personnalité bien connue sur Twitch, a indiqué qu'il allait le recevoir pour une interview fleuve ce 21 février, la twittosphère s'est affolée.

Spécialisé dans le football, bien qu'il partage également la passion du poker avec sa compagne, Daniel Riolo a été interrogé pendant près de deux heures sur les sujets brûlants du moment. Évidemment, le Paris Saint-Germain a pris une grande place dans la discussion et il a notamment été question des deux grandes stars de l'équipe, Lionel Messi et Neymar. Deux joueurs dont la relation avec le public du Parc des Princes n'est pas toujours au beau fixe et malgré leur statut de stars interplanétaires, le journaliste ne comprend pas les critiques envers les supporters parisiens. "L'année dernière, quand on a dit au public du Parc de la part de certains consultants : 'T'as pas le droit de siffler Messi ou Neymar'", lance-t-il dans l'émission Zack en roue libre, avant de prendre la mouche en se mettant à la place d'un supporter : "Mais d'où j'ai pas le droit ? Mais ferme ta gueule !"

Lui, il est là de passage, il vient pour prendre son chèque

Un sujet sensible pour Daniel Riolo, qui n'a jamais caché son amour pour le club de la capitale, bien qu'il se montre le plus impartial possible envers lui. "C'est mon club, moi j'y viens depuis 20 ans, mais d'où j'ai pas le droit (de le siffler, ndlr) ? Lui, il est là de passage, il vient pour prendre son chèque", poursuit-il en continuant à se mettre à la place du public du Parc des Princes. Malgré tout, le compagnon de Géraldine Maillet ne souhaite pas s'en prendre aux joueurs du PSG dans cette affaire, pour lesquels il a du respect, du moins surtout pour un : "Messi, moi je trouve que c'est stratosphérique, c'est mon joueur préféré, mais pas sous le maillot du PSG !", conclut-il.