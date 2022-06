Marco Verratti cambriolé (dans la maison d'une star du foot) : le montant ENORME du préjudice...

Le milieu de terrain du PSG, Marco Verratti, a été cambriolé alors qu'il passe quelques jours de vacances sur l'île d'Ibiza (a-t-il croisé l'ex-ministre Jean-Michel Blanquer, pour prendre l'apéro ?). Il séjourne dans une maison appartenant à l'ancien attaquant brésilien Ronaldo et a été victime d'un cambriolage lundi 27 juin 2022 relate l'AFP.

Les voleurs ont emporté "une quantité importante de bijoux et d'argent", ont déclaré à l'AFP des sources proches du dossier, sans donner plus de détails sur le vol. La police espagnole a ouvert dans la foulée une enquête sur cette affaire à la suite d'un dépôt de plainte lundi dans la matinée. Diario de Ibiza, un journal local, estime la valeur du cambriolage à 3 millions d'euros environ ! Un sacré préjudice pour Marco Verratti, dont la fortune personnelle est toutefois estimée par le site spécialisé Wtfoot.com à 50 millions d'euros. Une très coquette somme... Heureusement, ni le joueur âgé de 29 ans ni les personnes l'accompagnant n'étaient pas dans la maison au moment du vol.

Ce nouveau cambriolage de footballeurs survient quelques jours après celui de l'attaquant espagnol de Leipzig, Dani Olmo. L'international espagnol a été braqué dans une rue de Valence par deux personnes qui lui ont volé une montre haut de gamme, selon la presse espagnole. Pas très rassurant pour les pros du ballon rond...

Globalement, les stars du sport sont régulièrement visées par les voleurs. Surtout les joueurs de foot dont on sait qu'ils brassent des sommes importantes et ont tendance à dépenser beaucoup d'argent en bling bling, facilitant la vie des malfrats qui repartent avec bijoux, malles de luxe, bibelots onéreux... Parmi ceux ayant vécu une expérience similaire on peut citer Mario Lemina, Paul Pogba ou encore Dimitri Payet... Nul doute que ces mésaventures diverses vont finir par convaincre les autres à augmenter leur sécurité pour ne pas subir le même sort.